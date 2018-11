Si chiude questa sera, con il Monday Night delle 21, la quattordicesima giornata di Serie B. Allo Scida, il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, due squadre che non se la passano bene e che necessitano di punti per tornare ad alimentare le proprie ambizioni.



Massimo Oddo è ancora alla ricerca della prima vittoria sulla panchina degli Squali: 12 punti in 13 partite per il Crotone, sestultimo posto in classifica e zona playoff, obiettivo stagionale, distante 6 punti. I Lupi, invece, sono penultimi, con 8 punti in 12 gare, e reduci da 3 ko nelle ultime 4. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Braglia di superare Foggia e Carpi e portarsi a meno due dal Crotone.