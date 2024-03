Serie B, Cutrone stende il Venezia e accende la lotta per la A: dietro il Parma è bagarre nelle quote

Un gol di Cutrone al 90' ha regalato al Como lo scontro diretto con il Venezia, accendendo ancor di più un'avvincente corsa alla Serie A. Da ormai diverse settimane le due squadre insieme alla Cremonese si alternano al secondo posto dietro al Parma, ormai praticamente certo del primato, offerto a 1,38 dagli esperti. Se soffiare la vetta agli emiliani sembra un obiettivo difficilmente raggiungibile (quota 7 per la Cremonese, 8 per il Como, 15 per il Venezia), la promozione è decisamente alla portata. Proprio in quest'ottica è sempre più bagarre nelle quote di Sisal: la Cremonese, dopo il successo di Modena, ha visto la sua quota scendere a 1,50, così come il Como, che ora paga 1,72; si è alzata lievemente, invece, l'ipotesi Venezia, da 1,60 a 1,80. Intanto, grazie a tre successi di fila, anche il Catanzaro inizia a presentare prepotentemente la sua candidatura, anche se al momento i giallorossi rimangono stabili a 5. Si complica la promozione in Serie A del Palermo, che da 2,25 è ora in lavagna a 3,50. E' scesa sensibilmente (da 25 a 9), infine, la quota della Sampdoria, che, pur con risultati altalenanti, continua a rimanere in scia playoff e a godere della fiducia dei bookie.