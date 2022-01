Campionato Serie BKT 2021/2022 – 18ª e 19ª giornata di andata



Recupero gare LECCE – L.R. VICENZA (18ª giornata di andata), CITTADELLA – COSENZA, L.R. VICENZA - ALESSANDRIA e PARMA – CROTONE, (19ª giornata di andata)



Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,



▪ visto il C.U. LNPB n. 103 del 12 gennaio u.s. ed il C.U. LNPB n. 106 del 14 gennaio u.s. con i quali erano stati disposti i rinvii a data da destinarsi, rispettivamente, della gara LECCE – L.R. VICENZA e delle gare CITTADELLA – COSENZA, L.R. VICENZA - ALESSANDRIA e PARMA – CROTONE;



▪ a seguito dell’Assemblea della LNPB in data 17 gennaio u.s.;



▪ in virtù dell’art. 29.1 dello Statuto LNPB;



dispone



che i recuperi delle gare in premessa, validi per la 18ª e 19ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, siano programmati come segue:



Mercoledì 26 gennaio 2022 (18ª giornata di andata)



LECCE – L.R. VICENZA ore 20.00



Domenica 30 gennaio 2022 (19ª giornata di andata)



CITTADELLA – COSENZA ore 14.30



L.R. VICENZA – ALESSANDRIA ore 14.30



PARMA – CROTONE ore 14.30