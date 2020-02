La lotta per il secondo posto in Serie B - dando per scontata la prima posizione del Benevento, già con un piede e mezzo in A - si fa sempre più appassionante. A tredici giornate dal termine, cinque squadre sono racchiuse in appena quattro punti e tutto, da oggi al 14 maggio, può accadere. Dopo l’ultimo turno è il Frosinone di Alessandro Nesta, salito a cinque successi consecutivi, ad essere il grande favorito secondo i betting analyst. I gialloazzurri, per agganciare la seconda piazza che vale la promozione diretta, sono dati a 2,75.Dietro Dionisi e compagni si piazza il Crotone di Giovanni Stroppa che, nonostante gli alti e bassi delle ultime settimane, viene quotato a 5,00. Il mezzo passo falso a Trapani ha compromesso un po' le chance dello Spezia, sempre secondo in classifica, ma in quota alla pari dell’Empoli, oggi addirittura nono e fuori dai play off. La promozione in Serie A di liguri e toscani, secondo i quotisti, pagherebbe 6 volte la posta. Con Salernitana e Chievo Verona, attualmente quinta e settima della classe, si sale, visto che entrambe vengono offerte a 9,00, secondo Agipronews.