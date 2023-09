Riflettori puntati sul "Tardini" per la quarta giornata di Serie B, dove i padroni di casa del Parma ospitano la Reggiana in un derby emiliano a cui i Ducali arrivano decisamente meglio. I nove punti in tre partite hanno lanciato gli uomini di Pecchia in solitaria al primo posto in classifica, mentre i granata hanno conquistato fin qui soltanto un punto, motivo per cui i padroni di casa partono avanti per la vittoria: il quarto successo stagionale si gioca a 1,63 su 888sport e Scommessemania, mentre il colpaccio ospite vale tra 5,40 e 5,50 la posta. Alta anche la quota del pareggio, proposto a 3,70. L'Over è alto a 2,04, mentre un esito con meno di tre reti prevale a 1,70. Anche il Goal è difficile a 2,06, rispetto al No Goal a 1,68. Tra i risultati esatti, in pole c'è l'1-0 a 5,40, seguito dal 2-0 a 6,20 e dall'1-1 a quota 6,60.