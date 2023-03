La gara tra Perugia e Reggina, valida per il 29° turno di Serie B non disputatasi lo scorso week-end a titolo precauzionale a causa dello sciame sismico che nei giorni passati ha colpito l'Umbria, è stata ufficialmente ricollocata dalla Lega in una nuova data.



La sfida del Curi si disputerà il prossimo mercoledì 5 aprile con fischio d'inizio alle ore 20:15.



Contestualmente è stata ricalendarizzata anche la gara dei perugini che anticiperà il recupero. L'incontro casalingo del week-end precedente contro il Frosinone, inizialmente in programma domenica 2 aprile alle ore 16:15, si giocherà ventiquattr'ore prima.