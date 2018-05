Monday Night di Serie B per chiudere la 40esima giornata di Serie B. L'Empoli capolista, già sicuro del primo posto e della promozione, pareggia contro una Cremonese che c'entra la seconda X consecutiva. Sono i grigiorossi a passare in vantaggio con Arini, ma i toscani pareggiano subito dopo con il 19esimo centro stagionale di Alfredo Donnarumma, freddo dal dischetto. La squadra di Andreazzoli va a più 11 dal Frosinone secondo, mentre la Cremonese di Mandorlini resta invischiata nella zona per non retrocedere, a +3 dai playout.