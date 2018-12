Al via la 16esima giornata di Serie B con un anticipo in questo venerdì sera, alle 21 si affrontano Foggia e Cremonese: in attesa dell'ufficialità di Padalino come nuovo tecnico, i pugliesi vogliono ripartire e trovare un successo che manca dalla 7a giornata per schiodarsi momentaneamente dall'ultimo posto, mentre gli ospiti vogliono rilanciarsi in chiave playoff.