Sfida salvezza nella seconda giornata di ritorno in Serie B: il Foggia, quartultimo con 17 punti, affronta in casa il Crotone, ultimo in classifica a 14 punti. Gli analisti 888sport.it non si sbilanciano eccessivamente nelle previsioni anche se, gioco forza, i rossoneri partono da favoriti, complice la serie positiva di sette turni allo Zaccheria: il loro successo è dato a 2,12. Sale invece a 3,80 la quota per il colpo del Crotone, che sarebbe come una manna dal cielo per gli uomini di Stroppa, che non vincono da 11 turni (nei quali hanno ottenuto appena 4 punti) e soprattutto in trasferta sono reduci da sette ko consecutivi. Quota 3,05, infine, per il pareggio, poco utile a entrambe nell'ottica di risalire posizioni in classifica. Sia Foggia che Crotone si contraddistinguono per una difesa non proprio ferrea: i padroni di casa incassano una media di 1,63 reti a partita, gli ospiti hanno un trend simile (1,52), l'Over (l'esito che prevede almeno tre gol complessivi, centrato otto volte su nove in casa dal Foggia) è valutato 1,86.