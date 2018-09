Il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini ha annullato l'udienza prevista per venerdì pomeriggio sul tema del format della Serie B. Lo stesso Frattini aveva convocato la prima sezione del Collegio in attesa della decisione del Tar del Lazio arrivata oggi: il Tribunale amministrativo regionale ha però respinto l'istanza presentata dalla Pro Vercelli per l'annullamento della decisione presa lo scorso 11 settembre dallo stesso Collegio di Garanzia, che aveva dichiarato inammissibile i ricorsi sul format della Serie B. Dunque, come scrive Frattini, quella sentenza del Collegio resta "pienamente esecutiva ed impedisce" allo stesso organo "di pronunciarsi sulla materia". A questo punto la questione del format della Serie B verrà discussa davanti al Tribunale federale nazionale della Federcalcio, con udienza fissata venerdì alle ore 14.