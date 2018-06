I precedenti più recenti sono a favore del Palermo e anche Moreno Longo, allenatore del Frosinone, vede i rosanero favoriti per la finale playoff di Serie B. Per i bookmaker, però, sono i ciociari a partire con un leggero vantaggio per la doppia sfida che assegnerà l’ultimo pass per la Serie A. Sul tabellone Microgame il Frosinone è offerto a 1,75 nelle scommesse sulla promozione, grazie alla migliore posizione ottenuta alla fine della stagione regolare; per Stellone e i suoi l’obiettivo è a 2 volte la posta. Per la prima parte della sfida, in programma mercoledì al Barbera, guida invece il Palermo: il segno «1» vale a 2,20 contro il 3,10 del pareggio e il 3,50 del «2».