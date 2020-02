Lontano da casa sono arrivate solo due vittorie, ma nella ventitreesima giornata di Serie B il Frosinone avrà una motivazione in più per superare il mal di trasferta. Lo pensano anche i betting analyst che, dopo due successi consecutivi e il secondo posto a un solo punto di distanza, danno la squadra di Nesta in vantaggio al Penzo contro il Venezia: il «2», che potrebbe valere il sorpasso su Crotone e Pordenone, è offerto a 2,40 sul tabellone. I gialloazzurri devono comunque guardarsi le spalle, vista la rincorsa di Salernitana, Cittadella e Perugia, tutte e tre a -1; il pareggio (a 3,00) e la sconfitta (3,20) rallenterebbero la rincorsa alla promozione diretta, secondo Agipronews.