Si chiude questa sera l'ottava giornata di Serie B con la sfida salvezza, Frosinone-Livorno. Ultimo posto per i toscani, con 4 punti, terzultimo posto, a sorpresa, per i ciociari, che hanno vinto una sola partita in campionato e che arrivano da 3 pareggi nelle ultime 4.



Panchina in pericolo per Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, che dopo la scorsa stagione, positiva, sulla panchina del Perugia era chiamato al salto di qualità su quella gialloblù. Ma al momento le cose non stanno andando per il verso giusto. E l'unica vittoria è datata primo settembre.