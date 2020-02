Seconda contro quinta. La giornata numero 26 in Serie B mette di fronte, allo Stirpe di Frosinone, i gialloazzurri di Nesta e la Salernitana di Ventura. Due formazioni in salute visto che nelle ultime dieci uscite hanno tenuto lo stesso ruolino di marcia: 6 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte.La sfida di sabato pomeriggio quindi sarà un importante crocevia verso la promozione. I betting analyst vedono i padroni di casa nettamente favoriti con una quota di 1,75 rispetto al 5,30 con cui sono accreditati i campani. Si scende leggermente in ottica pareggio, risultato che è uscito negli ultimi tre confronti diretti, dato a 3,30. Entrambe le formazioni sono più propense all’Under, 1,65, rispetto all’Over, 2,18. Si prospetta una sfida molto tirata con l’1-1, a 6,40, che appare, secondo i quotisti, il risultato esatto più probabile, secondo Agipronews.