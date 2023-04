Torna alla vittoria il Frosinone dopo tre giornate di digiuno e allunga in vetta alla classifica sul Genoa fermato sul pari dopo 4 successi consecutivi. Proprio queste due formazioni, a sei giornate dalla fine, sono in lotta per il primo posto in campionato con i ciociari, offerti a 1,25 su Better, quota che sale a 1,30, favoriti sulla formazione di Gilardino offerta tra 3,50 e 3,75. Remota invece la rimonta del Bari, proposto a 35, dopo il colpo in pieno recupero in casa del Sudtirol, con la formazione di Bolzano ora lontanissima a quota 500.