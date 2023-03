Il pari ottenuto dal Frosinone nel big-match del “San Nicola” contro il Bari permette alla formazione di Fabio Grosso di mantenere dodici punti di vantaggio sul terzo posto e nove sul secondo posto, quando mancano appena nove giornate alla fine. Un divario tale che permette ai ciociari di vedere sempre più da vicino la vittoria del campionato, offerta a 1,03 dagli esperti, quota che sale leggermente, a 1,05, per gli esperti. Per la seconda promozione diretta continua la marcia del Genoa, giunta alla terza vittoria nelle ultime quattro gara, e data in Serie A alla fine del campionato a 1,15 volte la posta. Bagarre invece per il terzo con il Bari ancora favorito, in quota a 2,75, sulle dirette inseguitrici Sudtirol e Cagliari proposte a 3,50. Più lontane invece Reggina, costrette al rinvio con il Perugia, oltre a Parma e Pisa, entrambe senza vittoria nell’ultimo weekend, viste in massima serie a 4,50.