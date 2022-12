Tre campioni del mondo in vetta alla classifica della Serie B. Si tratta di Fabio Grosso, Filippo Inzaghi e Alberto Gilardino che rispettivamente con Frosinone, Reggina e Genoa vedono da vicino la promozione in Serie A. Per gli esperti i favoriti sono i ciociari di mister Grosso, campioni d’inverno, offerti a 2.. Alle spalle del Frosinone si piazza il Genoa, rinato sotto la cura Gilardino: il pronto ritorno in massima serie dei rossoblù si gioca a 3 volte la posta, mentre oscilla tra 4 e 4,50 la promozione della Reggina di Pippo Inzaghi. Molto più staccate le altre con il Bari fissato a 12 e il Pisa, reduce da 14 partite senza sconfitte, proposto a 15. Missione difficile, ma non impossibile per mister Ranieri, neo tecnico del Cagliari: una rimonta dei sardi vale 20 volte la posta.