Quello tra Genoa e Cagliari è lo scontro tra nobili decadute in Serie B. Fino a pochi mesi fa, le due formazioni rossoblu si affrontavano nel massimo campionato, ma la retrocessione simultanea ha reso la sfida uno dei big match principali in cadetteria. Gli uomini di Blessin arrivano alla gara con un solo punto di distacco dal trio di squadre in vetta, formato da Reggina, Bari e Brescia. I betting analyst, proprio per questo, vedono favorita la formazione di casa per il successo, offerto a 1,94. Match più complicato per i sardi: il «2» vale infatti 3,80 la posta, mentre è di poco più bassa la quota del segno «X», fissata a 3,30. Grande equilibrio tra Goal, a 1.88, e No Goal a 1,82. L'Over prevale a 1,68, mentre un esito con meno di tre reti paga 2 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto l'1-1 è in pole a 6,20, seguito dall'1-0 a 6,50.