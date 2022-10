L'equilibrio regna sovrano in questo inizio di stagione in Serie B. Sei squadre sono racchiuse nel giro di soli quattro punti, e sono poche le formazioni che non possono ambire alla promozione in Serie A. Nonostante una partenza non perfetta, per i bookmaker è il Genoa la squadra favorita per la conquista del primo posto che varrebbe la salita nel massimo campionato, in quota a 4 su Stanleybet.it. La Reggina, attualmente al comando della classifica assieme al Bari, vede la prima posizione finale a 6, al pari del Cagliari. Seguono proprio i pugliesi, proposti a 6,50, davanti a Brescia e Parma a 8,50. Il Frosinone è più lontano a 12, mentre la Ternana prima a fine campionato paga 15 volte la posta.





Foto credits: Andre86 Wikimedia Commons - CC0 1.0