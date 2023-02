Alla vigilia del campionato di Serie B molti pronosticavano e speravano che l'attuale stagione di cadetteria sarebbe passata alla storia per l'alto tasso tecnico e per il numero di squadre blasonate che vi prendono parte. Tanto da varare il soprannome di Serie A2.



In realtà a tramandare la B 2022-'23 agli annali sarà un altro dato. Non esattamente positivo. E' quello relativo al numero di esoneri. Dopo 26 giornate sono infatti già 22 i cambi effettuati sulle panchine di tutte le formazioni partecipanti al torneo. L'ultimo è quello che in queste ore sta riguardando la Ternana, dopo che Aurelio Andreazzoli ha diramato le proprie dimissioni in seguito alla sconfitta interna con il Cittadella.



Mai in passato si erano registrati tanti cambi di guida tecnica nelle novanta stagioni precedenti. Il primato apparteneva alla stagione 2010-'11, quando gli avvicendamenti in panchina si fermarono a 18. Numero oggi frantumato e non è detto che non si possa ancora far peggio, visto le dodici giornate che ancora mancano al triplice fischio della stagione.