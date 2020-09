Si ritroveranno a distanza di quasi sei anni, una appena retrocessa dalla A e l'altra con grandissime ambizioni per la nuova stagione di Serie B. Monza e Spal apriranno domani il campionato 2020/2021 e per Brocchi e i suoi c'è subito una partenza incoraggiante nelle previsioni degli analisti. Sul tabellone, l'«1» dei biancorossi vale 2,03, con un buon margine di vantaggio sui biancazzurri, dati a 3,50 dopo l'infortunio che ha messo momentaneamente out Federico Di Francesco. Gli ultimi precedenti, a cavallo tra il 2013 e il 2014 in Lega Pro, erano entrambi finiti con un pareggio, esito che stavolta pagherebbe 3,00. Comunque vada, le quote prevedono una partita "accorta", con un punteggio contenuto: l'Under 2,5 (massimo due reti complessive al termine dell'incontro) è a 1,66, per l'Over si arriva a 2,16. Occhi puntati, infine, sull'esordio perfetto del Monza: la vittoria senza subire reti sarebbe un colpo a 3,50.