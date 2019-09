Dopo il pareggio contro il Pordenone ha perso la vetta della classifica, ora occupata dall’Ascoli, ma nonostante la mezza battuta d’arresto il Benevento - che ha un solo punto di distacco dai marchigiani - resta al top nelle scommesse su arriverà primo nel campionato di Serie B. La squadra allenata da Filippo Inzaghi è data a 4,50 dagli analisti, che davanti le mettono solo l’Empoli, pure a 11 punti e in grande spolvero dopo tre vittorie consecutive. I toscani, guidati da Cristian Bucchi, sono poco più giù nelle quote, a 4,00. A 11 punti, assieme a Benevento ed Empoli, c’è anche il Perugia di Massimo Oddo il cui primo posto vale 7,50. L’attuale capolista Ascoli, invece, è in doppia cifra, riporta Agipronews: si gioca a 16,00 l’arrivo dei marchigiani in vetta alla classifica a fine stagione.