Serie B, il Catanzaro insegue il 2°posto: i bookie puntano sui giallorossi nella sfida playoff contro il Bari

Il Catanzaro non vuole fermarsi. Raggiunta e consolidata la zona playoff con nove punti nelle ultime cinque partite, ora anche il secondo posto, distante sei punti, non è un miraggio. Per alimentare le ambizioni serve una vittoria in casa con il Bari, offerta tra 2,08 e 2,10 dagli esperti, che invece propongono tra 3,45 e 3,50 il successo degli ospiti, anche loro in piena corsa playoff, ma reduci dal ko sul campo del Sudtirol; vale 3,20 il pareggio, risultato della gara d'andata. Partita da pochi gol secondo i bookie, nonostante il 2-2 dell'andata e i numeri del Catanzaro, quinta peggior difesa con 37 reti subite e quarto miglior attacco con 42 gol: parte in vantaggio l'Under a 1,63 contro l'Over, in lavagna a 2,08. Più equilibrio tra Goal e No Goal, con la seconda opzione leggermente a 1,80 rispetto all'1,87 della prima. In pole tra i risultati esatti l'1-1, offerto a 5,35, seguito dall'1-0 a 5,90 e dallo 0-0 a 7,55.