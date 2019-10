La prima vittoria del Cosenza in campionato è arrivata quando nessuno o quasi se l'aspettava: sul difficilissimo campo del Cittadella - dove i lupi avevano vinto solo una volta, nel 2001 - contro una squadra che era nettamente più in forma, dopo tre successi di fila e che era addirittura passata in vantaggio. Con i tre punti conquistati in rimonta venerdì scorso al Tombolato, la squadra di Braglia ha abbandonato il fondo della classifica - dove ora il Livorno resta solo a quattro punti - risalendo posizioni e portandosi a soli due punti dal Frosinone, prima squadra fuori dalla zona play out. L'ambiente e la squadra tirano dunque un sospiro di sollievo, in attesa del difficilissimo match che aspetta i calabresi nel prossimo turno di campionato, quando al "Marulla" arriverà il Chievo Verona, una delle pretendenti al salto di categoria. In attesa della prossima sfida, la posizione del Cosenza è migliorata in ottica scommesse, visto che gli analisti hanno allontanato in maniera sensibile il pericolo retrocessione: la quota sui rossoblù salvi è scesa da 1,72 a 1,50, mentre è salita da 2,00 a 2,40 quella sulla retrocessione. C'è un moderato ottimismo anche in vista del big match contro il Chievo, nel quale il Cosenza è leggermente favorito, a 2,70 contro il 2,80 sui veneti.