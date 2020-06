Si riparte dal secondo posto in Serie B e dalle quattro vittorie consecutive prima del lockdown. Il Crotone tornerà in campo sabato pomeriggio per difendere l’ultimo posto utile per la promozione diretta, contro un Chievo che ha avuto la meglio negli ultimi due confronti diretti. Il fattore Scida, nonostante le porte chiuse, premia comunque i rossoblù: sul tabellone i primi tre punti post-quarantena si giocano a 1,90, contro il 3,30 del pareggio e il 4,30 dei gialloblù (al momento ottavi a -8 dagli avversari), che con Aglietti in panchina erano in crescita prima della lunga pausa. In campo si troveranno il secondo attacco del campionato - quello del Crotone - contro la terza miglior difesa: il pronostico sull’Under/Over, riporta Agipronews, rimane in bilico con una leggera propensione per la prima opzione (a 1,80), mentre una partita da almeno tre reti complessive pagherebbe 1,95. Tre dei quattro confronti più recenti si sono chiusi sul 2-1, due volte a favore del Chievo e una per i calabresi: lo stesso punteggio per il Crotone stavolta pagherebbe 8,00, mentre l’1-2 firmato dagli ospiti pagherebbe 12,50.