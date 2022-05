COMUNICATO UFFICIALE N. 212 DEL 30 maggio 2022considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente lecircostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,deliberasalvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Societàdi cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.* * * * * * * * *Ammenda di € 3.500,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nelrecinto di giuoco un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00LAMANNA Eugenio (Monza): per avere, al 14° del primo tempo supplementare, ritardando laripresa del giuoco, indirizzato ad un avversario un'espressione ingiuriosa.CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABERUATTO Pietro (Pisa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Secondasanzione).LEVERBE Maxime Jean R (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Seconda sanzione).MACHIN DICOMBO Jose (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;già diffidato (Seconda sanzione).NAGY Adam (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato(Seconda sanzione).PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARAAMMONIZIONEPRIMA SANZIONEDONATI Giulio (Monza)PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONEPRIMA SANZIONEMASUCCI Gaetano (Pisa)MOTA CARVALHO Dany (Monza)212/523PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMONIZIONEPRIMA SANZIONEBETTELLA Davide (Monza)BIRINDELLI Samuele (Pisa)Il Giudice Sportivo: cons. Germana Panzironi" " "_________________________________________Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato sarannoaddebitati sul conto campionato delle società.PUBBLICATO IN MILANO IL 30 MAGGIO 2022IL PRESIDENTEavv. Mauro Balata