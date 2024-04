Serie B, il Palermo non può più sbagliare: contro il Parma è sfida infuocata in quota

16 minuti fa



Il Palermo ha bisogno di vittorie per non perdere altro terreno nella corsa alla promozione ma, secondo i bookmaker, non sarà la sfida di domani contro il Parma a tirare fuori i rosanero dai guai. In quota si prospetta una partita complicata: gli emiliani si giocano vincenti a 2,40 mentre il colpo dei padroni di casa oscilla tra 2,80 e 2,85. Nel mezzo il pareggio, con cui si è chiusa la gara di andata, paga 3,35 volte la posta. Il Palermo, che ha vinto solo in uno degli ultimi otto turni, non tiene la propria porta inviolata proprio dalla vittoria di Lecco. Il Parma, invece, arriva a questa trasferta da due clean sheet consecutivi. Gli esperti vedono avanti il segno Goal, a 1,55 contro l’opzione opposta a 2,30. Tra i protagonisti è sempre Matteo Brunori l’uomo più atteso del Palermo. Il centravanti rosanero, che insegue a -4 la vetta della classifica marcatori, si gioca in gol a 2,50. In un Parma che nelle ultime uscite sta facendo molte rotazioni, invece, la certezza è Dennis Man, in rete a 2,75.