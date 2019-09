Anche la serie B si ritrova in campo per il turno infrasettimanale e disputare gli incontri in calendario della quinta giornata. Otto le partite in programma martedì e due posticipi il mercoledì. L’Ascoli, che si trova a ridosso delle due battistrada grazie a tre vittorie, ospita alle 21 come tutti gli altri incontri, uno Spezia, nonostante lo stentato avvio, da prendere con le pinze. Per il fattore campo strizza l’occhio ai bianconeri ma 1 alto a 2,40, parecchio vicino al 2 a 2,95 e con l’X a 3,15. Nel dubbio si gioca anche in doppia chance con l’1X a 1,36, l’X2 a 1,52 e l’12 a 1,32, Un Frosinone, per il momento tutt’altro che trascendentale, farà visita ad un Perugia imbattuto che, anche per il fattore campo, scende in campo favorito ma non troppo con l’1 a 2,30, distante dall’X e dal 2 a 3,15. A 8,50 si gioca l’under 0,5, a 1,06 l’over 0,5, a 2,90 l’under 1,5, a 1,35 l’over 1,5, a 1,65 l’under 2,5, a 2,10 l’over 2,5, a 1,22 l’under 3,5, a 3,60 l’over 3,5, a 1,07 l’under 4,5, a 6,50 l’over 4,5, a 1,01 l’under 5,5 e a 9,75 l’over 5,5. Da tripla, e non poteva essere diversamente, il derby tra Pisa ed Empoli, entrambe a otto punti ed imbattute: 1 a 2,60, 2 a 2,75 e X a 3,10. Si gioca anche sul risultato esatto al 90° con lo 0 – 0 a 8,50, l’1 – 1 a 5,00, il 2 – 0 e lo 0 – 2 a 11,75, il 2 – 1 a 9,75, il 3 – 2 a 33,00, il 3 – 3 a 75,00 e il 3 – 4 a 100,00. Contro un Pordenone che non sa pareggiare, la capolista Benevento in trasferta cerca punti per continuare a muovere imbattuta la classifica. Per la bandiera delle scommesse sanniti in grado di fare risultato pieno ma 2 alto a 2,35, con l’1 a 3,10 e l’X a 315. Sfiora la doppia cifra la somma goal 0 offerta a 9,25, a 4,35 la somma goal 1, a 3,20 la somma goal 2, a 4,05 la somma goal 3, a 6,00 la somma goal uguale o superiore a 4. Turno casalingo, invece, per l’altra capolista l’Entella che dovrà vedersela con un Venezia finora incostante nelle prestazioni e nei risultati. A 1,90 è bancato l’1, a 3,35 l’X e a 4,15 il 2. Diversi gli esiti proposti per la fine del primo tempo con l’1 a 2,50, l’X a 2,10 e il 2 a 4,65. Due i posticipi di mercoledì. Alle 19 il Trapani ospita la Cremonese. Equilibrio puro alla vigilia che banca sia l’1 che il 2 a 2,65 e con l’X a 3,15. E tra gli altri, il sì del multigoal da 1 a 2 moltiplica per 2,05, il sì del multigoal da 2 a 3 per 2,00, il multigoal da 3 a 4 per 2,65, il multigoal da 4 a 5 per 4,50, il multigoal da 5 a 6 per 9,50 e il multigoal uguale o superiore a 7 per 24,00. A seguire, alle 21, promette emozioni Salernitana – Chievo Verona. Nonostante il fattore campo e il calore del pubblico amico 1 alto a 2,50, non distante dal 2 a 2,85 e con l’X a 3,15. Si può scommettere sul nome di un eventuale marcatore a cominciare da Pucciarelli e Meggiorini a 3,50, a 3,20 Djordjevic, a 3,00 Musso, a 2,90 Rodriguez De Miguel, Yann Cedric Gondo e Calcio e a 2,50 Djuric.