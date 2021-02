Di seguito le decisioni sportive del Giudice di Serie B.



CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

OGUNSEYE Ibukun Roberto (Cittadella): per avere, al 46° del secondo tempo, rivolto epiteti gravemente insultanti ad un calciatore avversario.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GRANDI Matteo (L.R. Vicenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUCHEL Marcel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LISI Francesco (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RIGONI Luca (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ALLENATORI



ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE (PRIMA

SANZIONE)

SOTTIL Andrea (Ascoli) per avere, al 48° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VIVARINI Vincenzo (Virtus Entella) per avere, al 48° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale.