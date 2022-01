Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo le partite di recupero.



SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. L.R. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo

tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione di un calciatore avversario, alcuni bicchieri di

plastica pieni d'acqua, costringendo l'Arbitro ad interrompere il giuoco per circa trenta secondi;

sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BA Abou Malal (Alessandria): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara

e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KASTRATI Elhan (Cittadella): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in

possesso di una chiara occasione da rete.