Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo il turno giocato il venerdì di Pasqua.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOGDAN Luka (Salernitana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in

possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

INGROSSO Gianmarco (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

MEGGIORINI Riccardo (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VANDEPUTTE Jari (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).