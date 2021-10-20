Serie B, le designazioni UFFICIALI degli arbitri
Commenta per primoSi rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 23 ottobre.
ALESSANDRIA – CROTONE Venerdì 22/10 h. 20.30
SANTORO
CIPRESSA – BARONE
IV: CALZAVARA
VAR: FOURNEAU
AVAR: ROSSI L.
BENEVENTO – COSENZA h. 14.00
GHERSINI
SECHI – MACADDINO
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: RANGHETTI
LECCE – PERUGIA h. 14.00
GIUA
VECCHI – GUALTIERI
IV: LUONGO
VAR: PATERNA
AVAR: MUTO
MONZA – CITTADELLA h. 14.00
MANGANIELLO
COSTANZO – ROSSI C.
IV: FRASCARO
VAR: BANTI
AVAR: BOTTEGONI
TERNANA – LR VICENZA h. 14.00
VOLPI
TEGONI – FONTEMURATO
IV: CASCONE
VAR: SACCHI
AVAR: FIORE
FROSINONE – ASCOLI h. 16.15
MAGGIONI
YOSHIKAWA – PAGNOTTA
IV: GIORDANO
VAR: PRONTERA
AVAR: PRENNA
BRESCIA – CREMONESE h. 18.30
AURELIANO
PRETI – MARGANI
IV: DE ANGELI
VAR: SERRA
AVAR: DEI GIUDICI
PISA – PORDENONE Domenica 24/10 h. 14.00
TREMOLADA
GALETTO – DI GIACINTO
IV: PERENZONI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MASTRODONATO
REGGINA – PARMA Domenica 24/10 h. 16.15
ZUFFERLI
CECCON – LAUDATO
IV: CARELLA
VAR: DIONISI
AVAR: RASPOLLINI
SPAL – COMO Domenica 24/10 h. 20.30
ABBATTISTA
ROCCA – CAPALDO
IV: MARANESI
VAR: MASSIMI
AVAR: COLAROSSI
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