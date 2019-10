Venerdì, alle 21, la Serie B riparte con Spezia – Chievo Verona. Test importante per la formazione veneta che non nasconde le proprie ambizioni contro una squadra che nelle ultime tre gare ha raccolto ben sette degli undici punti che vanta in classifica. Il fattore campo può incidere sul risultato finale e banca l’1 a 2,40, l’X a 3,20 e il 2 a 2,95. A 3,05 l’1 del primo tempo, con l’X a 2,10 e il 2 a 3,55. Per le scommesse in doppia chance l’1X è offerto a 1,37, l’X2 a 1,53 e l’12 a 1,32. Sabato si ricomincia alle 15 con Crotone – Perugia alla vigilia gran bel confronto tra due compagini che non nascondono le proprie ambizioni in questo torneo. Per la bandiera delle scommesse calabresi in grado di fare risultato ma 1 alto a 2,00, con l’X a 3,20 e il 2 a 3,95. A 9,00 è proposto l’under 0,5, a 1,06 l’over 0,5, a 3,05 l’under 1,5, a 1,30 l’over 1,5, a 1,70 l’under 2,5, a 2,00 l’over 2,5, a 1,25 l’under 3,5, a 3,35 l’over 3,5, a 1,08 l’under 4,5, a 6,00 l’over 4,5, a 5,5 l’under 1,02 e a 9,25 l’over 5,5. Scende in campo con i favori del pronostico l’Ascoli contro un Venezia reduce da ben due sconfitte consecutive: 1 a 2,05, X a 3,15 e 2 a 3,80. Ed inoltre, la somma goal pari a 0 moltiplica per 8,50, la somma goal pari a 1 per 4,15, la somma goal pari a 2 per 3,15, la somma goal pari a 3 per 4,15, la somma goal pari a 4 per 6,25 e la somma goal superiore a 4 per 6,50. Alle 18, una Salernitana che non sa più vincere ospita l’Entella. La lavagna sorride ai granata con l’1 a 1,85, ben distante dal 2 a 4,60 e con l’X a 3,25. Tra i risultati esatti a 7,75 lo 0 – 0, a 8,00 il 2 – 0, a 15,00 il 3 – 1, a 30,00 il 3 – 2, a 37,00 l’1 – 3, a 50,00 il 2 – 3 e a 37,00 il 4 – 1.Tre le partite in programma domenica. Alle 15 calcio d’inizio per Cittadella – Frosinone. Distanziati in classifica di tre punti i ciociari puntano all’aggancio per rilanciarsi in graduatoria compito non semplice a vedere il 2 a 3,15, con l’1 a 2,35 e l’X a 3,10. Raddoppia la giocata il sì del multigoal da 1 a 2 e da 2 a 3, a 2,75 il sì del multigoal da 3 a 4, a 4,70 il sì del multigoal da 4 a 5, a 10,00 il multigoal da 5 a 6 ed a 25,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7. Alle 21 il match clou dell’undicesima è tra il Benevento e l’Empoli. I sanniti cercano l’allungo contro un’avversaria che vuol ritornare in A. Favoriti ma non troppo per il banco che suggerisce l’1 a 2,00, l’X a 3,20 e il 2 a 3,70. Non solo, per il minuto del primo goal a 3,05 se entro il 15°, dal 16° al 30° a 3,75, dal 31° alla fine del primo tempo a 4,85, a 7,75 dal 46° al 60°, a 11,00 dal 61° al 75°, a 14,25 dal 76° alle fine della gara, senza nessun goal a 9,75.Lunedì alle 21 Cosenza – Cremonese l’ultima partita in calendario mette a confronto due squadre che navigano nei bassifondi della graduatoria. Non è da tripla ma l’1 a 2,40 è sintomatico, come l’X a 2,90 e il 2 a 3,20. A 5,75, invece, l’1 + goal, a 3,50 l’1 + nogoal, a 4,20 l’X + goal, a 6,75 l’X + nogoal, a 7,50 2 + goal e a 4,75 il 2 + nogoal.