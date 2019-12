Un solo anticipo a venerdì per il prossimo turno del campionato cadetto che si appresta a disputare le gare della diciassettesima giornata spalmate questa volta fino a domenica. Spezia e Cremonese - si legge in una nota - saranno le prime a scendere in campo, con fischio d’inizio alle 21. Appaiate in classifica a venti punti il fattore campo fa pendere l’ago dei favori della vigilia per i padroni di casa ma 1 alto a 2,20, con l’X a 3,05 e il 2 a 3,45. Per chi preferisce la giocata in doppia chance l’1X moltiplica per 1,27, l’12 per 1,34 e l’X2 per 1,61. Per gli esiti del 45° l’1 è a 2,95, l’X a 1,95 e il 2 a 4,20. La serie B torna in campo sabato alle 15 con Perugia – Entella in quota play-off. Nonostante i tre successi consecutivi degli ospiti, padroni di casa favoriti con l’1 a 1,95, l’X a 330 e il 2 a 3,95. A 9,25 l’under 0,5, a 1,06 l’over 0,5, a 3,05 l’under 1,5, a 1,30 l’over 1,5, a 1,70 l’under 2,5, a 2,00 l’over 2,5, a 1,25 l’under 3,5, a 3,40 l’over 3,5, a 1,08 l’under 4,5, a 6,25 l’over 4,5, a 1,02 l’under 5,5 e a 9,25 l’over 5,5. Si gioca per i play-off anche in Cittadella – Chievo Verona. Big a confronto con il fattore campo che alla vigilia sorride ai locali ma 1 alto a 2,20, con l’X a 3,10 e il 2 a 3,40. Bancato a 4,90 l’1 + goal, a 3,35 l’1 + nogoal, a 4,20 l’X + goal, a 8,00 l’X + nogoal, a 7,25 il 2 + goal e a 5,25 il 2 + nogoal. Si gioca per tener lontani i bassifondi della classifica, invece, in Juve Stabia – Venezia. Non è da tripla ma poco ci manca con l’1 a 2,45, il 2 a 2,90 e l’X a 3,10. Tra i risultati esatti proposto a 5,50 l’1 – 1, a 9,25 lo 0 – 0, a 9,00 il 2 – 1 e lo 0 – 1, a 18,00 il 3 – 1, a 19,00 l’1 – 3, a 12,00 il 2 – 0, a 33,00 il 2 – 3, a 100,00 il 2 – 4 e il 3 – 4. Alle 18 fischio d’inizio per il big match della giornata tra la prima e la terza della classe ovvero Benevento – Frosinone, due formazioni che hanno le carte in regola per tornare nella massima serie. Campani da record ma ciociari in palla nelle ultime giornate e ciò giustifica l’1 a 2,00, a fronte del 2 a 3,90 e con l’X a 3,15. Suggerito a 1,95 il sì del multigoal da 1 a 2, raddoppia la scommessa il sì del multigoal da 2 a 3, a 2,80 il sì del multigoal da 3 a 4, a 5,00 il sì del multigoal da 4 a 5, a 11,00 il sì del multigoal da 5 a 6 ed a 26,00 il multigoal uguale o superiore a 7. Domenica cadetti in campo alle 15 in Pescara – Trapani. Per una formazione abruzzese che non sa più vincere da quattro turni un avversario che, dopo qualche cenno di ripresa, è al palo da due turni: 1 a 1,85, X a 3,50 e 2 a 4,25. Non solo, consigliato a 11,00 la somma goal pari a 0, a 4,90 la somma goal pari a 1, a 3,40 la somma goal pari a 2, a 3,95 la somma goal pari a 3, a 5,50 la somma goal pari a 4, a 5,25 la somma goal superiore a 4. In serata, riflettori accesi, alle 21, sul un altro confronto d’alta classifica tra il sorprendente Pordenone e l’Ascoli. Per BetFlag il fattore ambientale favorisce la squadra di casa e banca l’1 a 2,00, l’X a 3,30 e il 2 a 3,70. Il metodo del primo goal è anche motivo di scommessa con la punizione a 13,00, il rigore a 9,00, l’autorete a 25,00, il colpo di testa a 6,00, il tiro a 1,40 e nessun goal a 10,25, secondo Agipronews.