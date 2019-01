Promette emozioni sabato alle 15 Ascoli-Perugia, con entrambe le squadre che cercano il ritorno al successo. Per la bandiera delle scommesse è partita da quasi tripla con l’1 a 2,55, il 2 a 2,80 e l’X a 3,10. L’under 0,5 moltiplica per 9,25, l’over 0,5 per 1,06, l’under 1,5 per 3,20, l’over 1,5 per 1,30, l’under 2,5 per 1,75, l’over 2,05, l’under 3,5 per 1,30, l’over 3,5 per 3,45, l’under 4,5 per 1,09, l’over 4,5 per 6,50, l’under 5,5 per 1,02 e l’over 5,5 per 11,00. Sempre alle 15 una sfida complicata attende la capolista Palermo a Cremona, il cui 2 è a 2,55; subito dietro l’1 a 2,90, la X triplica la scommessa. Tra le varie tipologie di scommesse il sì dell’1 o over 2,5 è bancato a 1,68, il sì dell’X o over 2,5 a 1,43, il 2 o over 2,5 a 1,65, il sì dell’1 o under 2,5 a 1,24, il sì dell’X o under 2,5 a 1,49 e il sì del 2 o under 2,5 a 1,20. Alle 18 Salernitana – Lecce è confronto da due formazioni che hanno le carte in regola per far bene in questo torneo. La discontinuità dei risultati di entrambe negli ultimi turni non sbilancia i quotisti di BetFlag che consigliano l’1 granata a 2,35, l’X a 3,15 e il 2 giallorosso a 3,05. Per le giocate sulla somma goal quella pari a 0 è indicata a 9,25, quella pari a 1 a 4,35, quella pari a 2 a 3,25, quella pari a 3 a 4,05, quella pari a 4 a 6,00, quella oltre 4 a 6,50.Domenica, alle 15, è testa coda tra Livorno – Pescara, con gli ospiti che scendono in campo per difendere il terzo posto in classifica, cosa non facile in virtù del 2 a 2,85, più alto dell’1 a 2,50 e con l’X a 3,15. Sempre particolarmente congrue le quote per i risultati esatti a cominciare dallo 0 – 0 a 9,00, con il 2 – 1 a 9,25, lo 0 – 2 a 12,50, il 3 – 1 a 20,00, l’1 – 3 a 23,00 e il 3 – 3 a 60,00. Alle 18 il Brescia, seconda della classe, farà gli onori allo Spezia, un avversario particolarmente ostico e che giustifica l’1 a 2,00, che arrotonda a 3,15 per l’X e con il 2 dei liguri a 3,95. Il sì del multigoal da 1 a 2 paga 2,05, il sì del multigoal da 2 a 3 raddoppia la giocata, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,65, il multigoal da 4 a 5 sì a 4,50, il multigoal uguale o superiore a 7 sì a 24,00. Lunedì 28 alle 21 Verona – Cosenza chiude la griglia degli incontri della seconda di ritorno. Dieci punti in classifica e il fattore campo giustificano l’1 a 1,90, contro l’X a 3,25 e il 2 a 4,15. Per la bandiera delle scommesse primo goal su tiro vale 1,40, di testa 6,00, lo 0 – 0 9,00, su punizione 13,00 e su autorete 25,00.