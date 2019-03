Ritorna in campo la Serie B dopo il turno infrasettimanale, con la prima gara in programma alle 21 tra il Foggia e il Cosenza. I pugliesi, che continuano a pareggiare e muovere la classifica, ospitano i calabresi che invece arrivano positivo. Non è gara da tripla ma il fattore sorride ai padroni di casa il cui successo, si legge in una nota, è bancato sulla lavagna di BetFlag a 2,40, non lontanissimo dall’X a 3,00 e dal 2 a 3,10. Si scommette anche sugli esiti al 15° con l’1 a 6,65, l’X a 1,18, il 2 a 9,33, e al 30° con l’1 a 3,90, l’X a 1,60, il 2 a 4,47. Popolari le doppie chance con l’1X a 1,33, Sabato ben quattro le gare in calendario. A cominciare da Padova – Crotone, due squadre che lottano per non retrocedere. Posta in palio, dunque, che vale doppio e può valere una stagione e giustifica le quote da tripla proposte dalla bandiera delle scommesse che banca l’1 e il 2 a 2,75 e con l’X a 2,95. Si può scommettere anche sui multigoal con il sì del multigoal da 1 a 2 a 1,92, il sì del multigoal da 2 a 3 a 2,00, il sì del multigoal da 3 a 4 a 2,90, il sì del multigoal da 4 a 5 a 5,25, il sì del multigoal da 5 a 6 a 12,00. Alle 18 il match clou della giornata è Palermo - Lecce, gara che promette emozioni con i rosanero di casa avanti nel pronostico ma con l’1 alto a 2,20, non distantissimo dal 2 a 3,35 e con l’X a 3,15. Ancora più congrui i coefficienti associati ai risultati esatti con lo 0 – 0 a 8,75, il 2 – 2 a 13,00, l’1 – 0 a 7,25, il 3 – 0 a 18,00, lo 0 – 1 a 9,25, l’1 – 3 a 27,00 e il 3 – 4 a 125,00. Domenica, alle 15, Perugia - Salernitana è scontro diretto tra due squadre che sognano i playoff. Appena un solo punto separa le due contendenti in classifica ed entrambe puntano al sorpasso ma il fattore campo fa pendere l’ago della bilancia a favore dei padroni di casa favoriti sì ma con l’1 alto a 2,05, distante dal 2 a 3,90 e con l’X a 3,10. C'è poi l’under 1,5 proposto a 2,80, l’over 1,5 a 1,40, l’under 2,5 a 1,60, l’over 2,5 a 2,25, l’under 3,5 a 1,22, l’over 3,5 a 4,05, l’under 4,5 a 1,06 e l’over 4,5 a 7,75. Sempre alle 15, ambizioni contro in Pescara – Spezia. Abruzzesi avanti sulla lavagna di BetFlag con l’1 a 2,20, con l’X a 3,15 e il 2 a 3,35. Per la somma goal quella pari a 0 è raccomandata a 9,25, quella pari a 1 a 4,40, quella pari a 2 a 3,20, quella pari a 3 a 4,05, quella pari a 4 a 6,00, quella superiore a 4 a 6,50. Lunedì, alle 21, Livorno - Benevento chiude la griglia degli incontri in programma. Le ultime prestazioni dei sanniti, secondi alle spalle del Brescia, giustificano il 2 a 2,50, non lontano dal 2,95 dell’1 e con l’X che triplica la puntata. Si può scommettere sul minuto del primo goal: a 3,15 se dal 1° al 15°, a 3,75 se dal 16° al 30°, a 4,65 se dal 31° alla fine del primo tempo, a 7,25 se dal 46 ° al 60°, a 10,00 se dal 61° al 75°, a 12,25 se dal 76° alla fine della gara ed a 7,75 senza alcun goal.