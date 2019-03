Obiettivi contro nel prossimo weekend in Serie B: le ambizioni di promozioni di molte contendenti - si legge in una nota BetFlag - si scontreranno le aspirazioni di salvezza di altrettanto contendenti e che potrebbero condizionare il prosieguo del campionato. Si comincia questa sera alle 21 con Pescara – Cosenza. Abruzzesi favoriti ma 1 alto a 2,35, lontano ma non troppo dall’X e il 2 a 3,10. Più sbilanciati gli esiti al 15° con l’1 a 6,50, l’X a 1,20, il 2 a 8,48, e al 30° con l’1 a 3,80, l’X a 1,63, il 2 a 4,37. Per quanto giocano in doppia chance l’1X e l’12 è bancato a 1,33 e l’X2 a 1,55. Sabato, alle 15, il Benevento ospita lo Spezia di Pasquale Marino. Sei punti di differenza in classifica e il fattore campo giustificano l’1 a 2,00, che raddoppia a 4,00 per il 2 e con l’X a 3,15. Tra le numerose tipologie di scommessa il sì dell’1 o over 2,5 è offerto a 1,49, l’X o over 2,5 sì a 1,43, il 2 o over 2,5 sì a 1,82, l’1 o under 2,5 sì a 1,12, l’X o under 2,5 sì a 1,51, 2 o under 2,5 sì a 1,37 con Massimo Coda marcatore sì a 2,30. Sempre alle 15, riflettori puntati, nonostante l’ora, tra Foggia e Cittadella. Sulla lavagna di BetFlag è gara da tripla con l’1 a 2,70, il 2 a 2,65 e l’X a 3,10. Si gioca anche in under/ over con l’under 0,5 proposto a 9,50, l’over 0,5 a 1,06, l’under 1,5 a 3,25, l’over 1,5 a 1,30, l’under 2,5 a 1,75, l’over 2,5 a 2,00, l’under 3,5 a 1,30, l’over 3,5 a 3,40, l’under 4,5 a 1,09, l’over 4,5 a 6,50, l’under 5,5 a 1,02, l’over 5,5 a 10,75. Da tripla anche Padova – Perugia, in campo alle 15. Per i quotisti l’1 è suggerito a 2,60, a ridosso del 2 a 2,65 e con l’X a che triplica la scommessa. Lunga la lista dei possibili marcatori con il sì a 3,30 per Federico Melchiorri, Luca Vido e Kwang Song Han, e a 3,00 Alessandro Capello, Jerry Uche Mbakogu e Alessandro Salvatore Cocco. Padroni casa favoriti in Verona – Ascoli con l’1 a 1,80, l’X a 3,40 e il 2 a 4,65. Ed anche, il multigoal da 1 a 2 sì a 2,10, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,00, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,60, il multigoal da 4 a 5 sì a 4,30, il multigoal da 5 a 6 sì a 9,00, il multigoal maggiore o uguale a 7 sì a 23,00. Domenica, nuovamente alle 15, il Palermo, seconda della classe, ospita il fanalino di coda Carpi. A senso unico le quote che BetFlag tinge di rosanero a cominciare dal popolare 1 a 1,35, con l’X a 4,50 e con il 2 a 8,25. A doppia cifra, e non solo, numerose quote tra i risultati esatti a cominciare dal 3 – 1 a 11,25, il 3 – 2 a 28,00, il 4 – 2 a 50,00, l’1 – 3 e il 2 – 3 a 65,00, ma con l’1 – 4, il 2 – 4 e il 3 – 4 a 225,00. Ancora alle 15 fischio d’avvio per Venezia – Cremonese, ancora uno scontro di assoluto equilibrio con l’eloquente 1 a 2,65, il 2 a 2,85 e l’X a 2,95. Ambizioni contro, in serata alle 21, tra Crotone e Lecce. Il fattore campo favorisce i calabresi ma l’1 a 2,50 è sin troppo eloquente al cospetto di una formazione salentina che, pur matricola, sogna il grande salto ilo cui 2 è raccomandato a 2,85 e con l’X a 3,10. La somma goal pari a 0 è indicata a 9,50, la somma goal pari a 1 a 4,45, la somma goal pari a 2 a 3,25, la somma goal pari a 3 a 4,05, la somma goal pari a 4 a 5,75, la somma goal superiore a 4 a 6,50.