Con una partita di cartello torna in campo anche la Serie B con le gare della terza giornata plasmate su quattro giorni. Si comincia venerdì alle 21 con Venezia-Benevento, due formazioni che hanno le carte in regola per puntare ad una stagione da protagonista. Per BetFlag, si legge in una nota, il fattore campo può incidere sul risultato finale e banca l’1 a 2,50, non distantissimo dal 2 dei campani che triplica la giocata e con l’X a 2,95. Più netti i moltiplicatori per l’esito al 15° con l’1 a 7,00, l’X a 1,20, il 2 a 7,76, e al 30° con l’1 a 4,15, l’X a 1,62 e il 2 a 4,05. Per la doppia chance l’1X è proposto a 1,35, l’X2 a 1,48 e l’12 a 1,36. Sabato, alle 15, è confronto tra Ascoli e Lecce. Anche questa è partita da quasi tripla con l’1 a 2,50, l’X sempre a 2,50 e il 2 a 3,05. Tra le giocate in under o over l’under 0,5 è offerto a 6,75 e l’over 0,5 a 1,10, l’under 1,5 a 2,60 e l’over 1,5 a 1,45, l’under 2,5 a 1,50 e l’over 2,5 a 2,45, l’under 3,5 a 1,18 e l’over 3,5 a 4,50. Sempre alla 15, la capolista Cittadella, due vittorie in altrettanti turni, testerà le proprie ambizioni contro il Cosenza. Per la bandiera delle scommesse padroni di casa largamente favoriti e 1 a 1,80, ben lontano dal 2 a 4,75 e l’X a 3,30. Tra le scommesse in multigoal dall’1 al 2 e dal 2 al 3 raddoppia la puntata, a 2,35 il multigoal dal 3 al 4, il multigoal dal 4 al 6 a 4,20 e il multigoal oltre il 7 a 25,00. Domenica alle 15 il calendario della terza giornata oppone l’Hellas Verona al Carpi con i locali avanti nel pronostico e 1 a 1,80, che diventa 4,75 per il 2 e con l’X a 3,35. Tra i risultati esatti lo 0 – 0 paga per 8,75, l’1 – 1 per 6,75, il 2 – 2 per 15,00, il 3 – 0 per 13,50, lo 0 – 3 per 45,00, il 4 – 2 per 50,00 e il 4 – 3 per 100,00. In serata, alle 21, promette emozioni Foggia – Palermo. Incerto l’esito finale ma quota più bassa per il successo dei satanelli a 2,55 contro il 2 a 2,90 e l’X a 3,05. Ed inoltre, la somma goal pari a 0 è consigliata a 9,25, la somma pari a 1 a 4,55, la somma goal pari a 2 a 3,20, la somma goal pari a 3 a 4,10, la somma goal pari a 4 a 5,75 e la somma goal maggiore di 4 a 6,50. Lunedì sera ultimo match del terzo turno tra Livorno e Crotone. Calabresi avanti nelle previsioni della vigilia ma 2 alto a 2,20, che arrotonda a 3,10 per l’X e a 3,40 per l’1. L’1 + nogoal il sì è indicato a 5,25, l’1 + goal sì a 7,00, il 2 + nogoal sì a 3,40 e il 2 + goal sì a 4,70.