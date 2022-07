Sono sempre gli attaccanti al centro del calciomercato di Serie B. Due big come Cagliari e Bari cercano il loro terminale offensivo: i sardi vanno avanti per Lapadula. L’accordo con il Benevento è in dirittura d’arrivo, serve ora trovare l’ok dell’attaccante della nazionale peruviana. Continua la ricerca anche per i biancorossi. Sono tanti i nomi in ballo, tutti di grande profilo. Interessano infatti Inglese, Gytkjaer, Mancuso e Simy. Proprio l’ex Crotone potrebbe essere il profilo giusto, ma a rallentare la trattativa è il suo alto ingaggio. Il Bari lavora anche per il ritorno di Nicola Bellomo.



GRIFONE - Anche il Genoa è attivo sul fronte offensivo. Il Grifone ha messo le mani su Guven Yalcin, attaccante turco classe 1999, già al Lecce due anni fa con Coda. Il Modena sta per chiudere per Gargiulo, il Como ha preso a titolo definitivo il portiere Ghidotti dalla Fiorentina. In uscita dalla Viola anche Eduardu Dutu, difensore rumeno che va alla Reggina.



REGGINA - La squadra di Inzaghi è la protagonista di queste giornate di mercato. Sta cercando l’inserimento nella trattativa che sembrava dovesse riportare Caldirola al Benevento. È braccio di ferro tra i due club, così come è lotta tra Spal e Venezia per lo svincolato Lorenzo Ariaudo.