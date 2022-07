Impazza il mercato in Serie B. Una delle favorite a staccare il pass per la A, il Cagliari, sta provando a rinforzare la squadra. Ma i due veri colpi potrebbero essere due riconferme. Sono tante infatti le richieste per i due centrocampisti sardi, Rog e Nandez, ma Liverani punta su di loro e, per ora, nessuno ha raggiunto le cifre chieste da Giulini. Con il passare dei giorni cresce l’ottimismo per la loro permanenza in Sardegna, anche se non mancheranno nuovi assalti.



ALTRE - In attesa del Fabregas Day, in programma domani a Como, le altre si muovono sul mercato. La Spal vuole Fiamozzi, il Pisa ha chiesto Morutan al Galatasaray. La Ternana ha fatto nuovi passi in avanti per Bettella del Monza, il Frosinone cerca Masciangelo del Benevento e Kone del Torino. La Reggina vuole Valzania, mentre il Modena ci prova per Brian Bayeye, appena arrivato al Torino che sta valutando un prestito in B.



CESSIONI - Resistere alle avances delle altre squadre è un po’ il leitmotiv delle ultime ore. Su Cistana del Brescia c’è la Fiorentina, su Franco Vazquez ci sono tanti club di B, ma il Parma lo ha blindato. Il Benevento vuole rinforzarsi con Salvatore Molina del Monza, mentre l’Ascoli cerca una punta. Il sogno è Simy, l’alternativa si chiama Michele Marconi.