Si vola verso il weekend e i club di Serie B provano a piazzare gli ultimi colpi della settimana. Tanti i grandi nomi in ballo con molti duelli tra squadre anche di categorie diverse. Su Lapadula che pareva indirizzato al Cagliari, è spuntata la Cremonese che offre al giocatore la possibilità di tornare in A. I sardi stanno lavorando anche per il colpo Ounas, con Nandez che potrebbe fare il percorso inverso e accasarsi a Napoli. Per ora si tratta di un’idea, da provare a concretizzare nelle prossime settimane.



ATTACCANTI - Tanti gli attaccanti in movimento. La Gumina è vicino al Benevento, Mulattieri sta per passare al Frosinone, dove troverà Moro per completare una coppia giovane e promettente. In attesa di Fabregas, il Como stringe per Mancuso. La Reggina vuole Canotto.



LE ALTRE - Il neopromosso Sudtirol è su Berra e Siega del Pisa, il Cosenza punta a un tris: Meroni, Cavion e Brescianini. Su un veterano della categoria, Benali, è battaglia tra Palermo e Ternana. Infine anche qualche cessione. Ionita è in uscita dal Benevento, su di lui sirene cinesi, mentre sul difensore del Brescia, Cistana, c’è la Fiorentina.