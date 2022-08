Il Pisa continua a rinforzarsi e dopo l'arrivo in settimana di Tomas Esteves, ha ufficializzato Moustapha Cissé dall'Atalanta. L'attaccante classe 2003 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Rimanendo nel reparto offensivo, il Parma, dopo averci provato per Nicola Sansone, pensa a Gianluca Gaetano, giovane del Napoli. Non solo, i crociati si muovono anche per una prima punta e spunta il nome di Patrick Cutrone, attualmente al Wolverhampton. Sempre in attacco, c'è stato un altro cambio di maglia con Milos Bosic che passa dal Pescara al Frosinone.



Giornata importante in casa Palermo perché dopo le dimissioni di Silvio Baldini, i rosanero hanno scelto il prossimo allenatore. Sarà Eugenio Corini che ha sperato la concorrenza di Ranieri e De Rossi. Per il tecnico sarà un ritorno sulla panchina del Palermo. Tra i giocatori, protagonista sul mercato è Mattia Aramu. Il fantasista del Venezia è stato oggetto di desiderio di molti club e adesso il Genoa è la squadra in pole position per il 27enne. Nell'operazione potrebbero entrare anche Antonio Candela e Gabriel Charpentier.