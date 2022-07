Non si ferma il mercato di Serie B, neanche nel week end. In particolare, va avanti la trattativa per Gianluca Lapadula. Il centravanti del Benevento, nonostante l'interessamento della Cremonese negli ultimi giorni, è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Il 32enne potrebbe già a inizio della prossima settimana svolgere le visite mediche con il club sardo, che sostituisce così Joao Pedro, ceduto al Fenerbache. Il Cagliari che oltre all'italo-brasiliano, potrebbe perdere anche Marko Rog. Sul centrocampista ci sono diverse squadre di Serie A come Sampdoria, Salernitana e Torino.



La Ternana si rinforza con l'arrivo del difensore Luka Bogdan dalla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto mentre il Perugia è interessato al terzino del Sassuolo, classe 2002, Yeferson Paz. In uscita dal Lecce c'è Arturo Calabresi; il terzino destro è cercato da ben quattro squadre di B: ovvero il Palermo, il Modena, il Frosinone e il Como. Como che ha sistemato anche gli ultimi dettagli per la firma di Cesc Fabregas; l'annuncio dovrebbe esserci già settimana prossima. Il Genoa invece, stando a quanto riporta Primocanale, starebbe pensando a un grande colpo dalla A, ovvero Nicola Sansone del Bologna il cui contratto scadrà tra un anno, operazione complicata viste le cifre dell'eventuale ingaggio.