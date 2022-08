Con l’inizio della Serie B alle porte iniziano a delinearsi le favorite alla promozione. Una delle squadre che pare più attrezzata per il salto è il Parma di Pecchia. I ducali hanno già un’ottima rosa e stanno lavorando per rinforzarla. L’ultima idea porta a Ebrima Colley, classe 2000, di scuola Atalanta ma allo Spezia nell’ultima stagione. Su di lui anche la Ternana. Ma i gialloblù lavorano anche per Gianluca Gaetano del Napoli, tra gli artefici della promozione della Cremonese proprio con l’ex centrocampista in panchina. Prima delle entrate però il Parma deve anche cedere. Sono 4 i principali indiziati ad andare: Pezzella, Grassi, Kurtic e Karamoh.



VENEZIA - Molto attivo anche il Venezia. Si cerca Candela del Genoa, mentre è ufficiale l’arrivo del laterale mancino Magnusson in prestito dagli islandesi del Thor. La Ternana vuole Mamadou Coulibaly, il Modena ha chiuso per Coppolaro dall’Entella. Sirene dalla Mls invece per Barba del Benevento.



PERUGIA – Si muove anche il Frosinone. Stretta finale per Gotto del Crotone e Bocic del Pescara. Chiusura sul Perugia: due colpi pronti. Sono Cedric Gondo dalla Cremonese e Gregorio Luperini del Palermo.