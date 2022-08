L’attesa è finita. Il campionato di B torna stasera con tante nuove facce e piazze blasonate a contendersi il ticket per la A. Il calciomercato però continua e, anzi, entra nel suo momento clou. Sono molti i movimenti e a farla da padrone è una delle favorite alla vittoria del torneo: il Cagliari. I sardi stanno mettendo a punto un tris di colpi. Liverani spera infatti di avere presto con sé Dossena dall’Avellino, Millico dal Torino e Barreca dal Monaco.



UFFICIALI – Intanto fioccano le ufficialità. Il Palermo si prende Segre, il Pisa Ionita, il Frosinone Oliveri. Il Perugia annuncia il portiere Furlan e punta ora a Di Carmine, ma sull’attaccante c’è anche il Venezia. La Ternana ufficializza la punta Favilli e si butta ora su Bisoli e Valzania, sul quale ci sono anche Reggina e Ascoli.



ALTRE MOSSE – Non smette di cercare nuovi rinforzi anche il Como. I lariani hanno contattato il Monza per il centrocampista Mazzitelli, mentre il Brescia vuole Viviani della Spal. Chiusura su una possibile cessione dalla B. Il Modena, neopromosso, deve resistere alle avances dell’Atalanta per Azzi.