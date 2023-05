Penultima giornata, dieci partite in programma, punti importanti per playoff, playout e salvezza. In Serie B potrebbe essere un’altra giornata di verdetti, con 9 partite in programma alle 14 più Frosinone-Genoa alle 16.15, ma le due squadre sono già sicure di giocare il prossimo campionato di Serie A. In coda il Benevento, in casa contro il Modena, deve vincere e sperare nell’aiuto dagli altri campi, anche se le chance di salvezza sono davvero minime. Ne ha qualcuna in più la Spal, penultima con 35 punti, obbligata a conquistare i tre punti contro un Parma che vuole chiudere terzo o quarto per evitare un turno di playoff. Punti che pesano anche tra Sudtirol e Cittadella, Brescia e Pisa, Cagliari e Palermo, così come tra Venezia e Perugia, con la squadra di Vanoli che non ha abbandonato il sogno di chiudere tra le prime otto e quella di Castori che non può permettersi di perdere. Occhio anche al Cosenza, in zona playout e Ascoli, che è a -1 dall’ottavo posto.