Raggiunto e celebrato l'obiettivo stagionale coincidente con l'immediato ritorno in Serie A, il Genoa proverà a dare un senso agli ultimi due turni del torneo cadetto inseguendoLa sfida in programma sabato pomeriggio allo Stirpe in casa del Frosinone sarà infatti anche uno. E se in caso di pareggio o di vittoria dei ciociari questi ultimi sarebbero aritmeticamente certi del primato, un eventuale successo del Grifone riaprirebbe ogni discorso.Per quanto simbolicache tuttavia ha appena due gare per recuperare i 4 punti che li separano dai giallazzurri. Non basterebbe quindi espugnare lo Stirpe per aggiudicarsi la volata finale. La corsa al primo posto passa necessariamente attraverso l'ottenimento del bottino pieno anche nella successiva gara con il Bari, nell'ultimo turno del torneo. Anche in quel caso tuttavia il Genoa dovrebbe poi sperare almeno in un mezzo passo falso del Frosinone impegnato contestualmente a Terni contro una formazione in piena lotta per la salvezza.Se dal punto di vista sostanziale l'ottenimento del primo posto non cambierebbe di fatto nulla, in quanto la salita in A è come detto già certa, diverso sarebbe il discorso dal punto di vista formale.. Ad oggiFarlo per la settima volta, replicando oltretutto un evento che non accade dal lontano 1988-89, significherebbe garantirsi il record in solitaria. Una piccola grande soddisfazione per una società che ha enormi ambizioni.