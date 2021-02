Dopo il clamoroso tonfo interno del Monza nella serata di ieri, torna in campo oggi laSi parte alle, con lache ospita all'Arechi il. I padroni di casa - reduci da tre pareggi consecutivi - hanno l'occasione di scavalcare proprio i brianzoli e portarsi momentaneamente a -3 dall'Empoli.Allesono tre le sfide in programma: il, senza vittorie da quattro gare, va aper sfidare i grigiorossi, al momento a +1 sulla zona calda. In contemporanea, ilproverà ad agganciare Monza e Chievo nella trasferta di Lignano Sabbiadoro contro il, a -4 in classifica e in cerca di punti playoff. Lo stesso cercherà di fare il, a +3 sulla coppia Lecce-Pordenone: lagunari in campo all'Adriatico contro ilultimo in classifica.Alle, infine, tocca alla capolista: nel big match di giornata, i toscani sono di scena al Mazza di Ferrara contro la. Dionisi deve tornare a vincere dopo due pareggi consecutivi, Marino non vince da quattro turni e vuole restare attaccata al gruppo di testa.