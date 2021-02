Si è svolta oggi, in videoconferenza, il Consiglio direttivo della Lega Serie B. Tra le tematiche affrontate, anche quella del Var. Si legge nel comunicato: "Approvata la nuova sigla del campionato, rafforzato il processo di modernizzazione e internazionalizzazione con il torneo esports della Serie BKT giunto alla seconda stagione. Si è parlato quindi della tecnologia Var, il cui progetto va avanti per i prossimi playoff/playout con l’introduzione definitiva prevista per il prossimo campionato, e inoltre della Goal Line technology".