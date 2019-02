Dopo il brutto infortunio subito da Manuel Scavone (LEGGI QUI) nell'anticipo del venerdì fra Lecce e Ascoli e che ha costretto al rinvio della gara, prosegue con altre 4 gare il programma della 3a giornata del girone di ritorno della Serie B.



Alle 15 il Verona, in serie negativa e con 3 gare senza vittorie tenta l'aggancio a Lecce e Pescara al terzo posto sfidando in trasferta un Carpi in piena crisi e a solo +2 dall'ultimo posto.



Sempre alle 15 il Cosenza, oggi virtualmente salvo ma con 4 pareggi all'attivo nelle ultime 5 gare ospita il Cittadella ancora in piena corsa playoff e a -7 dal Palermo capolista.



Chiude il programma delle 15 il fanalino di coda Padova, autentica regina del mercato con una rivoluzione incredibile apportata alla rosa a disposizione di Bisoli. Il primo banco di prova per Mbakogu e compagni sarà la Salernitana, che mira ancora a un piazzamento playoff.



Alle 18, infine è decisiva per capire quale delle due squadre potrà ancora provare a centrare i playoff la gara del Picco di Spezia dove i padroni di casa, imbattuti da 5 gare, ma con solo una vittoria all'attivo, ospitano la Cremonese, che ha battuto il Palermo nell'ultima di campionato ed è in netta ripresa dopo i ko con Brescia e Carpi.